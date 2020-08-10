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На Киевщине нашли убитой 12-летнюю девочку: подозревают несовершеннолетнего друга

Понедельник, 10 августа 2020, 16:28
Фото полиции

Правоохранители Киевской области задержали 15-летнего парня по подозрению в убийстве 12-летней девушки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, который основательно подозревается в причинении смерти 12-летней девочке". 

 
Фото полиции 

Детали: Сообщается, что в 4 утра 10 августа о пропаже 12-летней жительницы города Яготин сообщил ее отец.

Полиция сразу начала поиски. Правоохранители максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

 
Фото полиции 

Полицейские установили 15-летнего местного жителя, товарища потерпевшей, который признался, где оставил тело пропавшей девочки.

Мертвого ребенка с синяками на шее нашли возле водоема.

По данному факту открыли уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Полиция устанавливает причины совершения преступления.

Украинская правда
Темы: Киевская областьубийстводети


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