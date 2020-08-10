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Мінкульт витратить мільйон на ролик про боротьбу Нацгвардії з COVID-19

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:59
Фото ngu.gov.ua

ДП "Центр захисту інформаційного простору України" Мінкультінформполітики 4 серпня уклало угоду з ТОВ "Мейнстрім Пікчерз" про послуги з виробництва відеоролика за 947 тисяч гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Мова йде про документальний фільм тривалістю 20 хвилин про діяльність державних та правоохоронних органів, особливо військовослужбовців Нацгвардії, під час протидії COVID-19 із поєднанням хроніки та кадрів інтерв’ю і коментарів учасників подій.

Фільм повинен показати, як нацгвардійці несли службу в умовах карантину: забезпечували порядок, дотримання обмежувальних заходів, авіаційне переміщення лікарів тощо.

Також потрібно показати, що відбувалося у різних регіонах України, як забезпечувалася обсервація у місцях спалахів інфікування, та як вплинув карантин на різні сфери життя суспільства.  

Повідомляється, що закупівля пройшла за переговорною процедурою, бо в травні ця фірма перемогла у мистецькому конкурсі з виробництва відеороликів на тему: "Презентація та популяризація ініціатив уряду", а саме: "Діяльність державних та правоохоронних органів, особливо військовослужбовців Національної Гвардії України під час протидії COVID-19".

Засновником і директором столичної фірми "Мейнстрім Пікчерз" є член Української кіно академії, продюсер Артем Колюбаєв.

Нещодавно його обрали одним із експертів за такими напрямами Чотирнадцятого конкурсного відбору Держкіно, як "Анімаційні телесеріали", "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії" та "Неігрові телесеріали".

Теми: НацгвардіякоронавірусМінкультурикіно


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