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Минкульт потратит миллион на ролик о борьбе Нацгвардии с COVID-19

Понедельник, 10 августа 2020, 16:59
Минкульт потратит миллион на ролик о борьбе Нацгвардии с COVID-19
Фото ngu.gov.ua

ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" Минкультинформполитики 4 августа заключило соглашение с ООО "Мейнстрим Пикчерз" об услугах по производству видеоролика за 947 тысяч гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Речь идет о документальном фильме продолжительностью 20 минут о деятельности государственных и правоохранительных органов, особенно военнослужащих Нацгвардии, во время противодействия COVID-19 с сочетанием хроники, кадров интервью и комментариев участников событий.

Фильм должен показать, как нацгвардейцы несли службу в условиях карантина: обеспечивали порядок, соблюдение ограничительных мер, авиационное перемещения врачей и тому подобное.

Также нужно показать, что происходило в разных регионах Украины, как обеспечивалась обсервация в местах вспышек инфицирования, и как повлиял карантин на различные сферы жизни общества.

Сообщается, что закупка прошла по переговорной процедуре, так как в мае эта фирма победила в художественном конкурсе по производству видеороликов на тему: "Презентация и популяризация инициатив правительства", а именно: "Деятельность государственных и правоохранительных органов, особенно военнослужащих Национальной Гвардии Украины во время противодействия COVID-19".

Основателем и директором столичной фирмы "Мейнстрим Пикчерз" является член Украинской киноакадемии, продюсер Артем Колюбаев.

Недавно он был избран одним из экспертов по таким направлениям Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино, как "Анимационные сериалы", "Игровые полнометражные для детской аудитории" и "Неигровые телесериалы".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НацгвардиякоронавирусМинкультурыкино
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