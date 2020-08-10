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Німеччина обурена погрозами санкцій з боку США через "Північний потік-2"

Понеділок, 10 серпня 2020, 17:02

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив своєму американському колезі Майку Помпео "невдоволення" через погрози санкцій Вашингтона щодо німецького порту у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У Берліні Мааса запитали про лист трьох сенаторів США, в якому вони пообіцяли жорсткі санкції проти операторів ключового німецького порту, що беруть участь у будівництві газопроводу.

"Я згадав про це вчора під час телефонної розмови з Майком Помпео і висловив своє здивування і невдоволення", - прокоментував Маас.

У листі від 5 серпня сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон пригрозили серйозними наслідками, якщо компанія, що експлуатує порт Мукран на Рюгені, негайно не припинить логістичну підтримку "Північного потоку-2".

Порт Мукран служить логістичною базою для завершення будівництва трубопроводу. Він складається з двох ниток, кожна довжиною 1220 кілометрів. Загалом близько 160 кілометрів трубопроводу ще не завершені. Більша його частина знаходиться в данських територіальних водах, менша - в німецьких.

Два судна під російським прапором "Фортуна" і "Академік Черський", які повинні добудувати трубопровід, також знаходяться в цьому порту.

Як відомо, проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки "Північного потоку-2".

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Теми: НімеччинаСШАсанкції


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