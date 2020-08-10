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Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за "Северного потока-2"

Понедельник, 10 августа 2020, 17:02

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил своему американскому коллеге Майку Помпео "недовольство" из-за угроз санкций Вашингтона в отношении немецкого порта в связи с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Берлине Мааса спросили о письме трех сенаторов США, в котором они пообещали жесткие санкции против операторов ключевого немецкого порта, участвующих в строительстве газопровода.

"Я вспомнил об этом вчера во время телефонного разговора с Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство", - прокомментировал Маас.

В письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили серьезными последствиями, если компания, эксплуатирующая порт Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку "Северного потока-2".

Порт Мукран служит логистической базой для завершения строительства трубопровода. Он состоит из двух нитей, каждая длиной 1220 километров. Всего около 160 километров трубопровода еще не завершены. Большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая - в немецких.

Два судна под российским флагом "Фортуна" и "Академик Черский", которые должны достроить трубопровод, также находятся в этом порту.

Как известно, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Темы: ГерманияСШАсанкции


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