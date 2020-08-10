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В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

Понеділок, 10 серпня 2020, 17:39

Іран не буде компенсувати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами.

Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими страховими компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", - сказав Сулеймані.

Коментар Сулеймані стосувався саме літака, а не можливої компенсації сім'ям загиблих пасажирів і членів екіпажу. Європейські авіаційні страховики поки не коментували можливість виплат за літак.

Як відомо, у Києві 30 липня відбувся перший раунд переговорів щодо компенсацій за збитий літак МАУ рейсу PS752.

Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака. 

До наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю інформацію щодо обставин збиття літака. 

Після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення розміру компенсацій родинам загиблих.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіагроші


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