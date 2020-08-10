Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ оновили перелік "зелених" та "червоних" країн

Понеділок, 10 серпня 2020, 17:42
У МОЗ оновили перелік зелених та червоних країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило актуальний перелік країн " зеленої" та " червоної" зон.

Джерелосайт МОЗ

Деталі: У відомстві зазначають, що в Україні за останні два тижні щоденно коронавірусом хворіли в середньому понад 38 людей на 100 тисяч населення.

До "зелених" країн увійшли як Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, Італія, Словенія, Єгипет, Угорщина та інші. 

Люди, які приїздять із країни "зеленої зони", без самоізоляції та без проведення тестів проходять на територію України

"Червоні" країни очолили Панама, Бразилія, Бахрейн, Мальдіви, Ізраїль та США.

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. 

 

Передісторія: З 1 серпня в Україні почала діяти нова класифікація країн "зеленої" та "червоної" зон, що визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону, також набули чинності нові правила повернення. 

До "червоного списку" Україна включає держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.  Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкарантинкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: