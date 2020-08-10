У МОЗ оновили перелік "зелених" та "червоних" країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило актуальний перелік країн " зеленої" та " червоної" зон.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: У відомстві зазначають, що в Україні за останні два тижні щоденно коронавірусом хворіли в середньому понад 38 людей на 100 тисяч населення.

До "зелених" країн увійшли як Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, Італія, Словенія, Єгипет, Угорщина та інші.

Люди, які приїздять із країни "зеленої зони", без самоізоляції та без проведення тестів проходять на територію України

"Червоні" країни очолили Панама, Бразилія, Бахрейн, Мальдіви, Ізраїль та США.

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Передісторія: З 1 серпня в Україні почала діяти нова класифікація країн "зеленої" та "червоної" зон, що визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону, також набули чинності нові правила повернення.

До "червоного списку" Україна включає держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.