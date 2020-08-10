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В Минздрав обновили перечень "зеленых" и "красных" стран

Понедельник, 10 августа 2020, 17:42
В Минздрав обновили перечень зеленых и красных стран

Министерство здравоохранения обнародовало актуальной перечень стран "зеленой" и "красной" зон.

Источник: сайт Минздрава

Детали В ведомстве отмечают, что в Украине за последние две недели ежедневно коронавирусом болели в среднем более 38 человек на 100 000 населения.

В список "зеленых" стран вошли как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Италия, Словения, Египет, Венгрия и другие.

Люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины

"Красные" страны возглавили Панама, Бразилия, Бахрейн, Мальдивы, Израиль и США.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанным не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

 

Предыстория: С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возврата.

В "красный список" Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Украинская правда

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Темы: Минздравкарантинкоронавирусэпидемия
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