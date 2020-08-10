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Президент УАФ Павелко захворів на COVID-19

Понеділок, 10 серпня 2020, 18:03
Президент УАФ Павелко захворів на COVID-19

Народний депутат попередніх скликань президент української асоціації футболу Андрій Павелко отримав позитивний тест на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Павелка

Пряма мова: "Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.

Почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку".

Деталі: За його словами, співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня він спілкувався, також пройдуть ПЛР-тестуванням.

Павелко додав, що УАФ продовжує дотримуватися карантинного режиму, а працівники Будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікаторами.

Українська правда
Теми: футболCovid-2019коронавірус
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