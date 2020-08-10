Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент УАФ Павелко захворів на COVID-19

Понеділок, 10 серпня 2020, 18:03

Народний депутат попередніх скликань президент української асоціації футболу Андрій Павелко отримав позитивний тест на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Павелка

Пряма мова: "Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.

Почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку".

Деталі: За його словами, співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня він спілкувався, також пройдуть ПЛР-тестуванням.

Павелко додав, що УАФ продовжує дотримуватися карантинного режиму, а працівники Будинку футболу забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікаторами.

Українська правда
Теми: футболCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

Усі новини...
футбол
У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус
Ліга чемпіонів: "Реал" та "Ювентус" залишають турнір на стадії 1/8 фіналу
"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу
Останні новини
18:45
Росіяни повідомляють, що провели прісну воду в Сімферополь
18:28
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 236 нових кредитів
18:23
ПАРЄ про вибори в Білорусі: ні чесні, ні справедливі
18:07
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
18:03
Президент УАФ Павелко захворів на COVID-19
17:50
фотоApple поскаржилося на стартап через логотип у вигляді груші
17:42
У МОЗ оновили перелік "зелених" та "червоних" країн
17:39
В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак
17:30
Правозахисниця показала, як голосували за президента Білорусі у Києві
17:28
У липні інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 2,4%
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!