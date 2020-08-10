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Президент УАФ Павелко заболел COVID-19

Понедельник, 10 августа 2020, 18:03

Народный депутат предыдущих созывов президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко получил положительный тест на COVID-19.

Источник: Facebook-страница Павелко

Прямая речь: "Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи".

Детали: По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели он общался, также пройдут ПЦР-тестирование.

Павелко добавил, что УАФ продолжает придерживаться карантинного режима, а работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.

Украинская правда
Темы: футболCovid-2019коронавирус


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