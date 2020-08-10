Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент УАФ Павелко заболел COVID-19

Понедельник, 10 августа 2020, 18:03
Президент УАФ Павелко заболел COVID-19

Народный депутат предыдущих созывов президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко получил положительный тест на COVID-19.

Источник: Facebook-страница Павелко

Прямая речь: "Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи".

Детали: По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели он общался, также пройдут ПЦР-тестирование.

Павелко добавил, что УАФ продолжает придерживаться карантинного режима, а работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.

Украинская правда
Темы: футболCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: