Президент УАФ Павелко заболел COVID-19

Народный депутат предыдущих созывов президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко получил положительный тест на COVID-19.

Источник: Facebook-страница Павелко

Прямая речь: "Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи".

Детали: По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели он общался, также пройдут ПЦР-тестирование.

Павелко добавил, что УАФ продолжает придерживаться карантинного режима, а работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.