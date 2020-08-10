Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАРЄ про вибори в Білорусі: ні чесні, ні справедливі

Понеділок, 10 серпня 2020, 18:23

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що президентські вибори в Білорусі не можна назвати ні вільними, ні справедливими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві дамса.

"Я уважно стежив за президентськими виборами в Білорусі, а також за подіями минулої ночі після закінчення голосування - я глибоко шкодую, що ці вибори були далекими від того, щоб бути вільними і справедливими", - йдеться у заяві Дамса.

За його словами, кандидати не могли вільно балотуватися і вести передвиборчу кампанію, існували серйозні обмеження на свободу зібрань і свободу вираження думок - включаючи масові затримання мирних протестувальників, активістів і журналістів. Таким чином чесність голосування була поставлена під сумнів.

"Події минулої ночі, включаючи використання поліцією і військовими сили і затримання учасників акцій протесту, посилили моє занепокоєння", - зазначив голова ПАРЄ.

"Я закликаю владу проявити максимальну стриманість і забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людини відповідно до міжнародних зобов'язань Білорусі. Свобода вираження думок і мирних зібрань є найважливішою опорою демократичних суспільств і необхідною умовою плюралістичного і демократичного політичного процесу", - додав Дамс.

Глава ПАРЄ нагадав, що Білорусь подала заявку на членство в Раді Європи в 1997 році, але через відсутність прогресу в розвитку демократії процес був заморожений на кілька років.

Нагадаємо, раніше ЄС засудив застосування сили до учасників протестів у Білорусі та закликав до чесного підрахунку голосів.

Свої заяви із засудженням насильства проти громадян у Білорусі раніше оприлюднили Польща, Литва, Естонія, Німеччина та президент Європейської ради.

Читайте також: Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: