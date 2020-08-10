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ПАСЕ о выборах в Беларуси: ни честные, ни справедливые

Понедельник, 10 августа 2020, 18:23

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Дамса.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночи после окончания голосования - я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Дамса.

По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьезные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений - включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом честность голосования была поставлена под сомнение.

"События минувшей ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников акций протеста, усилили мое беспокойство", - отметил глава ПАСЕ.

"Я призываю власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси. Свобода выражения мнений и мирных собраний является важнейшей опорой демократических обществ и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса", - добавил Дамс.

Глава ПАСЕ напомнил, что Беларусь подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.

Напомним, ранее ЕС осудил применение силы к участникам протестов в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов.

Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовали Польша, Литва, Эстония, Германия и президент Европейского совета.

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