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Чоловік, якого вважали загиблим під час протестів у Мінську, живий

Понеділок, 10 серпня 2020, 20:12

Чоловік, про смерть якого повідомлялося під час нічних протестів у Мінську, виявився живим.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердили Бі-Бі-Сі Україна та телеканалу Белсат.

Білоруські медіа у понеділок повідомили про одного загиблого протестувальника під час нічних зіткнень у Мінську і навіть назвали його ім'я - Євген Заічкін.

Фото скривавленого чоловіка біля міліцейського автозаку в Мінську стало одним з найбільш жорстких з нічних протестів.

Утім, згодом виявилося, що чоловік живий -  це підтвердили його родичі. А сам він дав невелике інтерв'ю опозиційному каналу Белсат.

"Я з братом і дівчиною просто рухався в бік стели (Стелу "Мінськ - місто-герой" білоруська опозиція оголосила одним з можливих місць збору, - ред.). Приїхав автобус ОМОНу і людей 5-6 стали затримувати і застосовувати силу", - розповів він.

Євген каже, що спротиву не чинив. "Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, я встав на коліна, підняв руки. Я бачу замах, і кийком вдарили. Перший удар був в обличчя, потекла кров. Потім били по тілу", - пригадує чоловік.

Заічкіна забрали в автозак, де йому стало погано. Як він припускає - через втрату крові і струс мозку. Йому надали першу допомогу і викликали швидку.

Момент, коли Заічкіна переносили з автозаку до швидкої, і зафіксували фотографи, що викликало припущення про його смерть. Далі чоловік був у лікарні, але пізніше його звідти відпустили — після того як він підписав протокол.

Водночас правозахисний центр "Весна" повідомляв про іншого можливого загиблого - чоловіка, якого переїхав автозак. Що сталося з цим чоловіком наразі невідомо, окрім того, що його доправили до лікарні.

Білоруська влада продовжує наполягати, що жодного загиблого під час протестів немає.



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