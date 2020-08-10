Мужчина, которого считали погибшим во время протестов в Минске, жив

Мужчина, о смерти которого сообщалось во время ночных протестов в Минске, оказался живым.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердили Би-би-си Украина и телеканал Белсат.

Белорусские СМИ в понедельник сообщили об одном погибшем протестующем во время ночных столкновений в Минске и даже назвали его имя - Евгений Заичкин.

Фото окровавленного мужчины возле милицейского автозака в Минске стало одним из самых жестких с ночных протестов.

Впрочем, впоследствии оказалось, что мужчина жив - это подтвердили его родственники. А сам он дал небольшое интервью оппозиционному каналу Белсат.

"Я с братом и девушкой просто двигался в сторону стелы (стелла "Минск - город-герой", которую белорусская оппозиция объявила одним из возможных мест сбора, - ред.). Приехал автобус ОМОНа и людей 5-6 стали задерживать и применять силу", - рассказал он.

Евгений говорит, что сопротивления не оказывал. "Когда я понял, что они бегут за мной, я встал на колени, поднял руки. Я вижу замах, и дубинкой ударили. Первый удар был в лицо, потекла кровь. Затем били по телу", - вспоминает мужчина.

Заичкина забрали в автозак, где ему стало плохо. Как он предполагает - из-за потери крови и сотрясение мозга. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.

Момент, когда Заичкина переносили из автозака к скорой, и зафиксировали фотографы, что вызвало предположение о его смерти. Далее человек был в больнице, но позже его оттуда отпустили - после того как он подписал протокол.

В то же время правозащитный центр "Весна" сообщал о другом возможном погибшем - мужчине, которого переехал автозак. Что случилось с этим человеком пока неизвестно, кроме того, что его доставили в больницу.

Белорусские власти продолжают настаивать, что ни одного погибшего во время протестов нет.