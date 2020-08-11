Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому

Президент США Дональд Трамп перервав пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому. Американського лідера евакуювали.

Джерело: CNBC

Деталі: Вивести президента із зали довелось через декілька хвилин після початку його виступу. Присутніх журналістів на цей час замкнули у залі.

Невдовзі президент повернувся та повідомив про стрілянину. Трамп додав, що нападник отримав поранення і його госпіталізували. Зазначається, що вогонь відкрили біля паркану Білого дому.

Трамп також сказав, що не злякався стрілянини, бо світ й так вже давно небезпечний.