Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому

Вівторок, 11 серпня 2020, 02:28

Президент США Дональд Трамп перервав пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому. Американського лідера евакуювали.

Джерело: CNBC

Деталі: Вивести президента із зали довелось через декілька хвилин після початку його виступу. Присутніх журналістів на цей час замкнули у залі. 

Невдовзі президент повернувся та повідомив про стрілянину. Трамп додав, що нападник отримав поранення і його госпіталізували. Зазначається, що вогонь відкрили біля паркану Білого дому. 

Трамп також сказав, що не злякався стрілянини, бо світ й так вже давно небезпечний. 

Українська правда
Теми: ТрампСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав

Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас

фото, відеоУ Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку

Злочевського оголосили у розшук

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

Усі новини...
Трамп
Twitter провів переговори про можливу купівлю TikTok
Трамп підписав указ "про боротьбу з загрозою TikTok"
Держдеп США пропонує росіянам до $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори
Останні новини
02:28
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому
01:39
На Буковині майже не зменшується число нових випадків коронавірусу
00:55
Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова
00:20
Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі
23:57
МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав
23:47
США та ООН просять Лукашенка не застосовувати насильство до демонстрантів
23:19
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
22:52
Буковину накриває друга хвиля COVID-19
22:39
Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка через протести
22:13
Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!