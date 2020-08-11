Трамп остановил пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома
Вторник, 11 августа 2020, 02:28
Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома. Американского лидера эвакуировали.
Источник: CNBC
Детали: Вывести президента из зала пришлось через несколько минут после начала его выступления. Присутствующих журналистов на это время заперли в зале.
Вскоре президент вернулся и сообщил о стрельбе. Трамп добавил, что нападающий получил ранение и был госпитализирован. Отмечается, что огонь открыли у забора Белого дома.
Трамп также сказал, что не испугался стрельбы, ибо мир и так уже давно опасен.
Украинская правда