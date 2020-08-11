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Трамп остановил пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Вторник, 11 августа 2020, 02:28
Трамп остановил пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома. Американского лидера эвакуировали.

Источник: CNBC

Детали: Вывести президента из зала пришлось через несколько минут после начала его выступления. Присутствующих журналистов на это время заперли в зале.

Вскоре президент вернулся и сообщил о стрельбе. Трамп добавил, что нападающий получил ранение и был госпитализирован. Отмечается, что огонь открыли у забора Белого дома.

Трамп также сказал, что не испугался стрельбы, ибо мир и так уже давно опасен.

Украинская правда
Темы: ТрампСША
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