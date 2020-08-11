Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шахраї заволоділи приміщенням поліції в Києві

Вівторок, 11 серпня 2020, 03:21
Шахраї заволоділи приміщенням поліції в Києві

На підставі підроблених документів шахраї привласнили приміщення, призначене для кімнати дільничних інспекторів у Дарницькому районі столиці. 

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Деталі: Вартість нежитлового приміщення площею майже 90 кв.м. оцінюють у 3 мільйони гривень. 

Прокуратура встановила, що ділки підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном. Останнє перебуває у власності Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві. Призначення приміщення – розміщення кімнати дільничних інспекторів. 

Наразі місцева прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столиці майно, визнавши недійсними правочин та скасувавши державну реєстрації прав власності. 

На приміщення поліції накладено арешт. Також встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяпрокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: