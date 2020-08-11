Шахраї заволоділи приміщенням поліції в Києві

На підставі підроблених документів шахраї привласнили приміщення, призначене для кімнати дільничних інспекторів у Дарницькому районі столиці.

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Деталі: Вартість нежитлового приміщення площею майже 90 кв.м. оцінюють у 3 мільйони гривень.

Прокуратура встановила, що ділки підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном. Останнє перебуває у власності Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві. Призначення приміщення – розміщення кімнати дільничних інспекторів.

Наразі місцева прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столиці майно, визнавши недійсними правочин та скасувавши державну реєстрації прав власності.

На приміщення поліції накладено арешт. Також встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.