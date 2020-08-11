Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шахраї заволоділи приміщенням поліції в Києві

Вівторок, 11 серпня 2020, 03:16

На підставі підроблених документів шахраї привласнили приміщення, призначене для кімнати дільничних інспекторів у Дарницькому районі столиці. 

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Деталі: Вартість нежитлового приміщення площею майже 90 кв.м. оцінюють у 3 мільйони гривень. 

Прокуратура встановила, що ділки підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном. Останнє перебуває у власності Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві. Призначення приміщення – розміщення кімнати дільничних інспекторів. 

Наразі місцева прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столиці майно, визнавши недійсними правочин та скасувавши державну реєстрації прав власності. 

На приміщення поліції накладено арешт. Також встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

Українська правда
Теми: поліціяпрокуратураКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав

Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас

фото, відеоУ Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку

Злочевського оголосили у розшук

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

Усі новини...
поліція
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
У Києві під посольством Білорусі затримали людей
У Білорусі визнали використання спецзасобів проти мітингарів
Останні новини
03:16
Шахраї заволоділи приміщенням поліції в Києві
02:28
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому
01:39
На Буковині майже не зменшується число нових випадків коронавірусу
00:55
Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова
00:20
Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі
23:57
МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав
23:47
США та ООН просять Лукашенка не застосовувати насильство до демонстрантів
23:19
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
22:52
Буковину накриває друга хвиля COVID-19
22:39
Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка через протести
Усі новини...