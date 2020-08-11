Мошенники завладели помещением полиции в Киеве

На основании поддельных документов мошенники присвоили помещение, предназначенное для комнаты участковых инспекторов в Дарницком районе столицы.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Детали: Стоимость нежилого помещения площадью почти 90 кв.м. оценивается в 3 миллиона гривен.

Прокуратура установила, что делки подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом. Последнее находится в собственности Дарницкого управления полиции ГУ НП в Киеве. Назначение помещения – размещение комнаты участковых инспекторов.

Сейчас местная прокуратура в судебном порядке требует вернуть столице имущество, признав недействительной сделку и отменив государственную регистрацию прав собственности.

На помещение полиции наложен арест. Также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.