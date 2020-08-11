Білорусів закликають до страйку, вимагають нових виборів
Білоруси, які мітингують проти збереження при владі Олександра Лукашенка, закликають співвітчизників до страйку до тих пір, доки Світлану Тихановську не визнають новим президентом або не призначать нові вибори.
Джерело: звернення у Telegram Nexta Live під заголовком "Протест триває. Не виходьте сьогодні на роботу".
Дослівно: "Режим тримається виключно на нас, і страйк – це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину.
Загальнонаціональним страйком ми доб'ємося:
- Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь
- Звільнення всіх політичних в'язнів
- Проведення нових чесних виборів
Страйк – це повністю законний, прописаний у Конституції, вид протесту. За нього вас не затримають, а звільнити всіх неможливо. Хто тоді буде працювати?
Наше опитування показало, що більше 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця, щоб остаточно поховати режим.
Цей текст уже читає кожен 10-й білорус. Але через проблеми з інтернетом багато хто може не знати про початок Загальнонаціональної страйку – розкажіть про нього колегам, друзям і родичам. Розклейте листівки на стінах своїх підприємств, під'їздах, зупинках та інших громадських місцях. І тоді вже завтра до нього підключаться взагалі усі!
Фотографіями своїх страйкуючих колективів і розклеєних листівок обов'язково діліться з нами. Давайте зробимо з похорону диктатури свято!".