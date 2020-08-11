Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білорусів закликають до страйку, вимагають нових виборів

Вівторок, 11 серпня 2020, 08:35
Фото: Олександр Коц

Білоруси, які мітингують проти збереження при владі Олександра Лукашенка, закликають співвітчизників до страйку до тих пір, доки Світлану Тихановську не визнають новим президентом або не призначать нові вибори.

Джерело: звернення у Telegram Nexta Live під заголовком "Протест триває. Не виходьте сьогодні на роботу".

Дослівно: "Режим тримається виключно на нас, і страйк – це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину.

Загальнонаціональним страйком ми доб'ємося:

  • Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь
  • Звільнення всіх політичних в'язнів
  • Проведення нових чесних виборів

Страйк – це повністю законний, прописаний у Конституції, вид протесту. За нього вас не затримають, а звільнити всіх неможливо. Хто тоді буде працювати?

Наше опитування показало, що більше 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця, щоб остаточно поховати режим.

 

Цей текст уже читає кожен 10-й білорус. Але через проблеми з інтернетом багато хто може не знати про початок Загальнонаціональної страйку – розкажіть про нього колегам, друзям і родичам. Розклейте листівки на стінах своїх підприємств, під'їздах, зупинках та інших громадських місцях. І тоді вже завтра до нього підключаться взагалі усі!

Фотографіями своїх страйкуючих колективів і розклеєних листівок обов'язково діліться з нами. Давайте зробимо з похорону диктатури свято!".

Теми: Білорусьакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав

Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас

фото, відеоУ Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку

Злочевського оголосили у розшук

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

Усі новини...
Білорусь
У Google створили мапу мітингів у Мінську
Протести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова
Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі
Останні новини
08:48
Тихановська виїхала з Білорусі у Литву
08:44
Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії
08:35
Білорусів закликають до страйку, вимагають нових виборів
08:13
Словаччина висилає трьох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві
08:00
Головні новини понеділка і ночі: продовження протестів білорусів, підготовка до другої хвилі COVID-19
07:31
Штаб ООС і надалі звітує про тишу на Донбасі
06:40
Пандемія: вилікувались більше 13 мільйонів хворих
06:12
Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак – МЗС
05:23
Трамп хотів би запросити Путіна на саміт G7
04:30
У Google створили мапу мітингів у Мінську
Усі новини...