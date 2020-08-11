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Беларусов призывают к забастовке, требуют новых выборов

Вторник, 11 августа 2020, 08:35
Фото: Александр Коц

Беларусы, митингующие против сохранения при власти Александра Лукашенко, призывают соотечественников к забастовке до тех пор, пока Светлану Тихановскую не признают новым президентом или не назначат новые выборы.

Источник: обращение в Telegram Nexta Live под заглавием "Протест продолжается. Не выходите сегодня на работу".

Дословно: "Режим держится исключительно на нас, и забастовка – это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину.

Общенациональной забастовкой мы добьёмся:

  • Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
  • Освобождения всех политических заключённых
  • Проведения новых честных выборов

Забастовка – это полностью законный, прописанный в Конституции, вид протеста. За неё вас не задержат, а уволить всех невозможно. Кто тогда будет работать?

Наш опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим.

 

Этот текст уже читает каждый 10-й белорус. Но из-за проблем с интернетом многие могут не знать о начале Общенациональной забастовки – расскажите о ней коллегам, друзьям и родственникам. Расклейте листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. И тогда уже завтра к ней подключатся вообще все!

Фотографиями своих бастующих коллективов и расклеенных листовок обязательно делитесь с нами. Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!".

Темы: Беларусьакции


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