Беларусов призывают к забастовке, требуют новых выборов
Беларусы, митингующие против сохранения при власти Александра Лукашенко, призывают соотечественников к забастовке до тех пор, пока Светлану Тихановскую не признают новым президентом или не назначат новые выборы.
Источник: обращение в Telegram Nexta Live под заглавием "Протест продолжается. Не выходите сегодня на работу".
Дословно: "Режим держится исключительно на нас, и забастовка – это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину.
Общенациональной забастовкой мы добьёмся:
- Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
- Освобождения всех политических заключённых
- Проведения новых честных выборов
Забастовка – это полностью законный, прописанный в Конституции, вид протеста. За неё вас не задержат, а уволить всех невозможно. Кто тогда будет работать?
Наш опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим.
Этот текст уже читает каждый 10-й белорус. Но из-за проблем с интернетом многие могут не знать о начале Общенациональной забастовки – расскажите о ней коллегам, друзьям и родственникам. Расклейте листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. И тогда уже завтра к ней подключатся вообще все!
Фотографиями своих бастующих коллективов и расклеенных листовок обязательно делитесь с нами. Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!".