В Україні – 1 158 нових хворих на COVID, Одещина – друга за приростом
Вівторок, 11 серпня 2020, 09:01
За добу 10 серпня в Україні зафіксували 1 158 нових випадки захворювання на COVID-19, при цьому 29 хворих померли, а 575 людини одужали від коронавірусу.
Джерело: дані РНБО
Деталі: У Львівській області – 161 новий випадок і 4 летальних за добу.
В Одеській області – 134 нових випадки, 2 летальних.
У Харківській області – 129 нових хворих, 2 хворих померли.
У Києві – 123 нових хворих, без втрат.
В Івано-Франківській області – 114 нових випадків, 2 померлих.