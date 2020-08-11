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В Україні – 1 158 нових хворих на COVID, Одещина – друга за приростом

Вівторок, 11 серпня 2020, 09:01

За добу 10 серпня в Україні зафіксували 1 158 нових випадки захворювання на COVID-19, при цьому 29 хворих померли, а 575 людини одужали від коронавірусу.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Львівській області – 161 новий випадок і 4 летальних за добу.

В Одеській області – 134 нових випадки, 2 летальних.

У Харківській області – 129 нових хворих, 2 хворих померли.

У Києві – 123 нових хворих, без втрат.

В Івано-Франківській області – 114 нових випадків, 2 померлих.



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