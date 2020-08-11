Украине – 1 158 новых больных COVID, Одещина – вторая по приросту
За сутки 10 августа в Украине зафиксировали 1 158 новых случая заболевания COVID-19, при этом 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели от коронавируса.
Источник: данные СНБО
Детали: Во Львовской области – 161 новый случай и 4 летальных за сутки.
В Одесской области – 134 новых случая, 2 летальных.
В Харьковской области – 129 новых больных, 2 больных умерли.
В Киеве – 123 новых больных, без потерь.
В Ивано-Франковской области – 114 новых случая, 2 умерших.
Госпитализировано за последние сутки 266 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Из новых больных за 10 августа – 66 детей и 75 медработников. За все время пандемии заболели 5 779 детей и 9 335 медработников.
За сутки 10 августа было сделано 32 413 тестирований, из них 16 127 методом ПЦР и 16 275 методом ИФА.