Завгосп Нацполіції відкрив клуб відпочинку з басейнами під Києвом

Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова володіє фірмою, яка 29 липня відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.

Джерело: розслідування Bihus.Info.

Дослівно: "Бізнес-проєкт, за словами поліцейського, фінансувався з сімейних заощаджень, однак жодних витрат на нього чиновник не задекларував".

Деталі: Зазначається, що Нацмов постійно відвідував комплекс напередодні його відкриття і після, зокрема, у робочий час. Його дії виглядали як керування процесом облаштування комплексу.



Але журналістів Наумов запевняв, що "ніякого відношення" до NAVY не має.

Хоча наступного дня поліцейський чиновник написав пост, у якому визнав, що цим проектом займається його син Микола, який отримав гроші з сімейного бюджету.

За даними держреєстру юросіб, син Наумов вніс у статутний капітал свіжоствореної компанії-орендаря комплексу (ТОВ "Радіус 88") 2 мільйони гривень.

При цьому на кінець 2019-го завгосп Нацполіції задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми – 1,3 мільйона гривень.

Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що Іван Наумов їздить на роботу то на Chrysler товариша, то на машинах Volkswagen Touareg. Крім того, на його тещу був записаний автомобіль Maserati, земля, на якій нині зведений комплекс NAVY, а також ділянка, на якій зводиться 5-поверховий будинок.

Журналісти зазначили, що офіційних доходів, на які б теща чиновника могла все це придбати, вони не виявили.

