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Завхоз Нацполиции открыл клуб отдыха с бассейнами под Киевом

Вторник, 11 августа 2020, 09:47

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Источник: расследование Bihus.Info.

Дословно: "Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал".

 

Детали: Отмечается, что Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.

Но журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY не имеет.

Хотя на следующий день полицейский чиновник написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета.

По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданный компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 миллиона гривен.

При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.

Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что Иван Наумов ездит на работу то на Chrysler товарища, то на машинах Volkswagen Touareg. Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас построен комплекс NAVY, а также участок, на котором строится 5-этажный дом.

Журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, они не обнаружили.

Темы: полициянедвижимость


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