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Степанов заявив, що "друга хвиля" епідемії почалася раніше за прогнози

Вівторок, 11 серпня 2020, 10:19
Степанов заявив, що друга хвиля епідемії почалася раніше за прогнози

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що "друга хвиля" епідемії COVID-19, яку прогнозували восени, вже починається.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу 11 серпня

Пряма мова: "Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді – і це буде поєднано з сезонною епідемією грипу.

Так рахував весь світ. Весь світ рахував, що суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19 почнеться восени, десь у жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19.

Саме тому ми почали більш потужно і швидко рухатися (в підготовці медичної системи – ред.). Незважаючи на те, що було зроблено багато".

Деталі: Степанов зазначив, що в Україні з квітня кількість тестувань збільшили у 10-ки разів, зараз закуповують апарати штучної вентиляції легень, підводять кисень до ліжок у лікарнях.

У деяких областях уже розгортають лікарні "другої хвилі". Наприклад, у Львівській області вже третій день профільні лікарні на більше як 50% заповнені хворими з коронавірусом.  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяЄвропаМОЗ
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