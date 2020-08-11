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Степанов заявил, что "вторая волна" эпидемии началась раньше, чем прогнозировали

Вторник, 11 августа 2020, 10:19
Степанов заявил, что вторая волна эпидемии началась раньше, чем прогнозировали

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "вторая волна" эпидемии COVID-19, которую прогнозировали осенью, уже начинается.

Источник: глава Минздрава на брифинге 11 августа

Прямая речь: "Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре – и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа.

Так считал весь мир. Весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19.

Именно поэтому мы начали более мощно и быстро двигаться (в подготовке медицинской системы – ред.). Несмотря на то, что было сделано много".

Детали: Степанов отметил, что в Украине с апреля количество тестирований увеличили в 10-ки раз, сейчас закупают аппараты искусственной вентиляции легких, подводят кислород к койккам в больницах.

В некоторых областях уже разворачивают больницы "второй волны". Например, во Львовской области уже третий день профильные больницы на более 50% заполнены больными с коронавирусом.

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияЕвропаМинздрав
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