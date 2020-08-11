Зеленський може скликати Раду 25 серпня

25 серпня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, швидше за все, з ініціативи президента.

Джерело: заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і швидше за все відбудеться, позачергова сесія парламенту з основним питанням – голосування за законопроект, який дозволить збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень з 1 вересня".

Деталі: За її словами, це необхідно прийняти ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія.

Кравченко припустила, що ініціюватиме позачергову сесію Володимир Зеленський, оскільки законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.

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