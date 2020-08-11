Зеленський може скликати Раду 25 серпня
Вівторок, 11 серпня 2020, 11:27
25 серпня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, швидше за все, з ініціативи президента.
Джерело: заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і швидше за все відбудеться, позачергова сесія парламенту з основним питанням – голосування за законопроект, який дозволить збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень з 1 вересня".
Деталі: За її словами, це необхідно прийняти ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія.
Кравченко припустила, що ініціюватиме позачергову сесію Володимир Зеленський, оскільки законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.
Передісторія:
- Раніше про те, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.