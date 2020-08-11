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Зеленский может созвать Раду 25 августа

Вторник, 11 августа 2020, 11:27
Зеленский может созвать Раду 25 августа
Фото с сайта ВР

25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе президента.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен с 1 сентября".

Детали: По ее словам, это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия.

Кравченко предположила, что инициировать внеочередную сессию будет Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Предыстория:

  • Ранее о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Темы: Верховная РадаСлуга народазаконодательство
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