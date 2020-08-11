ВООЗ підрахувала, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти СOVID-19

Для глобальної вакцинації проти нового коронавірусуe потрібно більше $100 млрд.

Джерело: Ліга.net з посиланням на брифінг глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреісуса в Женеві

Пряма мова: "І це тільки частина необхідних глобальних інвестицій... Звучить, як сила-силенна грошей, і так воно і є. Але це мало в порівнянні з $10 трлн, які країни G20 вже вклали у боротьбу з наслідками пандемії", - сказав глава ВООЗ.

Деталі: За його словами, $100 млрд потрібні, щоб у всіх на планеті була можливість вакцинуватися від коронавірусу.