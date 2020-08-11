Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВООЗ підрахувала, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти СOVID-19

Вівторок, 11 серпня 2020, 11:57
Фото ipne.ws

Для глобальної вакцинації проти нового коронавірусуe потрібно більше $100 млрд.

Джерело: Ліга.net з посиланням на брифінг глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреісуса в Женеві

Пряма мова: "І це тільки частина необхідних глобальних інвестицій... Звучить, як сила-силенна грошей, і так воно і є. Але це мало в порівнянні з $10 трлн, які країни G20 вже вклали у боротьбу з наслідками пандемії", - сказав глава ВООЗ.

Деталі: За його словами, $100 млрд потрібні, щоб у всіх на планеті була можливість вакцинуватися від коронавірусу.

Теми: коронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоТихановська пояснила свій від'їзд: Не дай Боже опинитися перед таким вибором, як я

фотоБогдану спалили "Теслу"

В Україні – 1 158 нових хворих на COVID, Одещина – друга за приростом

Тихановська виїхала з Білорусі у Литву

Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав

Усі новини...
коронавірус
У Києві знову понад сотня хворих на COVID-19, з них 12 – діти
Степанов заявив, що "друга хвиля" епідемії почалася раніше за прогнози
Кількість хворих на COVID у лікарнях зросла на 1,6 тисячі за місяць
Останні новини
12:07
FlixBus відкрив новий автобусний рейс з України в Польщу
12:04
МОЗ запевняє, що регіонам доступні ліки і медвироби на 5,6 млрд грн
12:03
фотоОфіцер СБУ передавав секретну інформацію в цукерках Roshen
12:02
Курс валют на 11 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:57
ВООЗ підрахувала, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти СOVID-19
11:27
Зеленський може скликати Раду 25 серпня
11:25
відеоТихановська пояснила свій від'їзд: Не дай Боже опинитися перед таким вибором, як я
11:17
Продажі автомобілів в Китаї ростуть четвертий місяць поспіль
11:04
"У неї не було вибору": довірена особа Тихановської про те, як її вивезли з країни
11:01
Рівень зайнятості у Британії найнижчий за останнє десятиліття
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!