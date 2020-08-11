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ВОЗ подсчитала, сколько будет стоить глобальная вакцинация против COVID-19

Вторник, 11 августа 2020, 11:57
ВОЗ подсчитала, сколько будет стоить глобальная вакцинация против COVID-19
Фото ipne.ws

Для глобальной вакцинации против нового коронавируса потребуется более $100 млрд.

Источник: Лига.net со ссылкой на брифинг главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса в Женеве

Прямая речь: "И это только часть необходимых глобальных инвестиций... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

Детали: По его словам, $100 млрд нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от коронавируса.

Темы: коронавирусвакцинация
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