Офіцер СБУ передавав секретну інформацію в цукерках Roshen
Співробітника СБУ та колишнього військовослужбовця викрили під час передачі секретної інформації в цукерках.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора
Дослівно: "За даними слідства, офіцер правоохоронного органу, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав з метою передачі представникам спецслужби іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур’єра" - військового пенсіонера.
Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України".
Деталі: Судячи зі світлин ОГП, інформацію передавали у солодощах кондитерської корпорації "Roshen".
Офіцеру СБУ та "кур’єру" повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
10 серпня обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років.