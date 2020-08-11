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Офіцер СБУ передавав секретну інформацію в цукерках Roshen

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:03

Співробітника СБУ та колишнього військовослужбовця викрили під час передачі секретної інформації в цукерках.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, офіцер правоохоронного органу, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав з метою передачі представникам спецслужби іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур’єра" - військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України".

Деталі: Судячи зі світлин ОГП, інформацію передавали у солодощах кондитерської корпорації "Roshen".

Офіцеру СБУ та "кур’єру" повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

 

10 серпня обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

 

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років.

Українська правда
Теми: СБУдержзрада


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