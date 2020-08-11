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Офицер СБУ передавал секретную информацию в конфетах Roshen

Вторник, 11 августа 2020, 12:03
Офицер СБУ передавал секретную информацию в конфетах Roshen

Сотрудник СБУ и бывшего военнослужащего разоблачили при передаче секретной информации в конфетах.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал с помощью "курьера" - военного пенсионера.

Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины".

Детали: Судя по фотографиям ОГП, информацию передавали в сладостях кондитерской корпорации "Roshen".

 

Офицеру СБУ и "курьеру" сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

10 августа обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

 

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.

Украинская правда

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Темы: СБУгосизмена
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