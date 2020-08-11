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В Україну йде похолодання

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:24
В Україну йде похолодання

Найближчої доби, 12 серпня, на територію України почне переміщатися прохолодне повітря з північного заходу Європи, тому в більшості областей, крім Закарпаття і крайнього півдня, температура знизиться, особливо в північних областях. Короткочасні дощі очікуються тільки вдень у південно-східній половині країни.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У середу в більшості областей України - без опадів, лише вдень у східних, Дніпропетровській та більшості південних областей пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22-27°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 30°, у північних областях 19-24°.

У Києві - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час метеорологічних спостережень в день 12 серпня найвища температура була зафіксована на позначці 36,1 градусів тепла в 2010 році, а найнижча - вночі на позначці 8,4 градусів вище нуля в 1910 році.

 

У четвер, 13 серпня, в Україні переважно без опадів, лише на Закарпатті, на сході та північному сході країни вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 18-23°, у західній та південній частині 22-27°, у Закарпатській та на півдні Одеської областей до 30°.

У Києві - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

 

10 серпня о 9.00 температура води в Чорному та Азовському морях була 24-26°; у Дніпрі в межах Києва 24°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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