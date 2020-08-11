В Украину идет похолодание

В ближайшие сутки, 12 августа, на территорию Украины начнет перемещаться прохладный воздух с северо-запада Европы, поэтому в большинстве областей, кроме Закарпатья и крайнего юга, температура снизится, особенно в северных областях. Кратковременные дожди ожидаются только днем в юго-восточной половине страны.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: В среду в большинстве областей Украины - без оcадков, лишь днем в восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 22-27°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 30°, в северных областях 19-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 12 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 36,1 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,4 градусов выше ноля в 1910 году.

В четверг, 13 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье, на востоке и северо-востоке страны днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 18°; днем 18-23°, в западной и южной части 22-27°, в Закарпатской и на юге Одесской областей до 30°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

10 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°; в Днепре в пределах Киева 24°.