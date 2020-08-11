Німеччина розраховує накласти санкції за російську кібератаку на Бундестаг після літніх канікул
Німеччина розраховує накласти санкції на громадян Росії, причетних до кібератак на Бундестаг, після завершення літніх канікул.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв’ю "Інтерфаксу" напередодні візиту до РФ.
"Наприкінці травня ми у рамках ЄС внесли також пропозиції щодо санкцій проти відповідальних за кібератаку на Бундестаг Німеччини. Як і у випадку з першим пакетом санкцій, ця пропозиція має пройти передбачену ЄС процедуру. Цю пропозицію широко підтримують наші партнери, тому я очікую, що після літньої перерви процес буде швидко рухатися", - зазначив глава МЗС Німеччини.
Нагадаємо, кібератака на Бундестаг розпочалася 30 квітня 2015 року. У цей день кілька членів парламенту майже одночасно отримали електронний лист, адреса відправника якого закінчилася на "@un.org". Це виглядало як справжній електронний лист від ООН з темою: "Конфлікт України з Росією залишає економіку в руїнах". Електронний лист містив посилання нібито на сайт ООН. Насправді сайт містив шкідливе програмне забезпечення, яке непомітно встановлювалося на комп’ютері людини, яка переходила за посиланням.
Німеччина підозрює в атаці хакерську групу APT28, також відому як Fancy Bears, що вважається пов’язаною з російською владою і здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн.
У березні 2018 року ця ж група атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.
У травні 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмитрія Бадіна, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.
Його також розшукують Сполучені Штати за хакерські атаки, включаючи крадіжку електронних листів Гілларі Клінтон та Демократичної партії напередодні президентських виборів 2016 року.