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Германия собирается наложить санкции из-за российской кибератаки на Бундестаг после летних каникул

Вторник, 11 августа 2020, 12:36

Германия рассчитывает наложить санкции на граждан России, причастных к кибератакам на Бундестаг, после завершения летних каникул.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью "Интерфаксу" накануне визита в РФ.

"В конце мая мы в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям против ответственных за кибератаки на Бундестаг Германии. Как и в случае с первым пакетом санкций, это предложение должно пройти предусмотренную ЕС процедуру. Это предложение широко поддерживают наши партнеры, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро двигаться", - отметил глава МИД Германии.

Напомним, кибератака на Бундестаг началась 30 апреля 2015 года. В этот день несколько членов парламента почти одновременно получили электронное письмо, адрес отправителя которого заканчивался на "@un.org". Это выглядело как настоящее электронное письмо от ООН с темой: "Конфликт Украины с Россией оставляет экономику в руинах". Электронное письмо содержало ссылки якобы на сайт ООН. На самом деле сайт содержал вредоносное программное обеспечение, которое незаметно устанавливалось на компьютере человека, переходившего по ссылке.

Германия подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, которая считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Его также разыскивают Соединенные Штаты за хакерские атаки, включая кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов 2016 года.

Темы: ГерманияРосcиясанкции


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