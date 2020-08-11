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Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину

Вівторок, 11 серпня 2020, 13:38
Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину

Епідемічна ситуація в дев'яти областях України залишається такою, що карантин в них послаблювати не можливо.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях забагато виявлень нових випадків коронавірусу у населення.

В Одеській та Сумській областях перевищує норму показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

А на Львівщині завелика завантаженість ліжок у лікарнях.

 

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусрегіониCovid-2019
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