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Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Вторник, 11 августа 2020, 13:38

Эпидемическая ситуация в девяти областях Украины остается такой, что карантин у них ослаблять невозможно.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Черновицкой областях обнаруживается слишком много новых случаев коронавируса у населения.

В Одесской и Сумской областях превышает норму показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

А на Львовщине слишком большая загруженность коек в больницах.

 

Евгений Кизилов, УП
Темы: карантинкоронавирусрегионыCovid-2019


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