Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Вторник, 11 августа 2020, 13:38
Эпидемическая ситуация в девяти областях Украины остается такой, что карантин у них ослаблять невозможно.
Источник: сайт Министерства здравоохранения
Детали: В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Черновицкой областях обнаруживается слишком много новых случаев коронавируса у населения.
В Одесской и Сумской областях превышает норму показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19.
А на Львовщине слишком большая загруженность коек в больницах.
Евгений Кизилов, УП