Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Эпидемическая ситуация в девяти областях Украины остается такой, что карантин у них ослаблять невозможно.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Черновицкой областях обнаруживается слишком много новых случаев коронавируса у населения.

В Одесской и Сумской областях превышает норму показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

А на Львовщине слишком большая загруженность коек в больницах.