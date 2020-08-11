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Голова МЗС Польщі: Якщо ситуація у Білорусі погіршиться, санкцій не уникнути

Вівторок, 11 серпня 2020, 16:17
Голова МЗС Польщі: Якщо ситуація у Білорусі погіршиться, санкцій не уникнути

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович не виключив санкцій з боку Євросоюзу, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Про це міністр сказав у Ризі на зустрічі за участю глав дипломатії Латвії, Естонії та Фінляндії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням wPolityce.

"Ще є шанс, що Білорусь уникне гіршого шляху. Ми повинні спонукати Лукашенка йти шляхом миру, розвивати відносини з Заходом і Європейським союзом. Звичайно, якщо ситуація погіршиться, уникнути санкцій буде дуже складно", - сказав Чапутович.

Він також зазначив, що Польща не очікує великої кількості біженців з Білорусі, "але якщо це станеться, ми зробимо все необхідне, щоб не залишити їх без допомоги в нашій країні".

"Однак хочу підкреслити, що ми не очікуємо такого розвитку подій, це був би дуже поганий шлях", - додав Чапутович.

Нагадаємо, у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що опозиційна кандидатка Світлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Пізніше довірена особа Тихановської заявила, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Читайте також: Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Теми: БілорусьсанкціїЄСЛукашенкоПольща
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