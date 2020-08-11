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Глава МИД Польши: если ситуация в Беларуси ухудшится, санкций не избежать

Вторник, 11 августа 2020, 16:17

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны Евросоюза, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Об этом министр сказал в Риге на встрече с участием глав дипломатии Латвии, Эстонии и Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой wPolityce.

"Еще есть шанс, что Беларусь избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций будет очень сложно", - сказал Чапутович.

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