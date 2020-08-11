Глава МИД Польши: если ситуация в Беларуси ухудшится, санкций не избежать

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны Евросоюза, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Об этом министр сказал в Риге на встрече с участием глав дипломатии Латвии, Эстонии и Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой wPolityce.

"Еще есть шанс, что Беларусь избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций будет очень сложно", - сказал Чапутович.

Он также отметил, что Польша не ожидает большого количества беженцев из Беларуси, "но если это произойдет, мы сделаем все необходимое, чтобы не оставить их без помощи в нашей стране".

"Однако хочу подчеркнуть, что мы не ожидаем такого развития событий, это был бы очень плохой путь", - добавил Чапутович.

Напомним, в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что оппозиционная кандидат Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Позже доверенное лицо Тихановской заявило, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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