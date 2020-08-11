Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі

Група депутатів Європейського парламенту звернулась до керівництва ЄС із закликом запровадити санкції за фальсифікацію виборів та репресії у Білорусі.

Заяву членів Європарламенту оприлюднив у Twitter литовський євродепутат Петрас Аустрявічус, повідомляє "Європейська правда".

У листі євродепутати заявляють, що не визнають президентські вибори 9 серпня як вільні та легітимні.

"Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство і обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін", - сказано у заяві.

"Ми наполегливо закликаємо керівництво ЄС застосувати цілеспрямовані санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях", - закликали євродепутати.

Вони підкреслили, що санкції мають включати не лише високопосадових осіб Білорусі та членів їхніх родин, але й посадовців середнього рівня репресивних структур і ЦВК.

Євродепутати вважають, що санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі.

Також вони закликають ЄС переглянути відносини з Білоруссю, зокрема зупинити переговори щодо пріоритетів двостороннього партнерства. "Білоруський режим у жодному разі не може отримувати вигоду від фінансової підтримки ЄС", - сказано у заяві.

Заяву підписали 23 депутати Європарламенту. Серед них - Віола фон Крамон-Таубадель, Радослав Сікорський, Анна Фотига та інші.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і глава МЗС Німеччини Гайко Маас.