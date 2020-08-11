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Депутаты Европарламента: ЕС должен ввести санкции за фальсификации и репрессии в Беларуси

Вторник, 11 августа 2020, 18:53

Группа депутатов Европейского парламента обратилась к руководству ЕС с призывом ввести санкции за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси.

Заявление членов Европарламента обнародовал в Twitter литовский евродепутат Петрас Аустрявичус, сообщает "Европейская правда".

В письме евродепутаты заявляют, что не признают президентские выборы 9 августа как свободные и легитимные.

"Белорусский режим пересек красную линию, применив беспрецедентное насилие и ограничительные меры против белорусских граждан, которые требуют свободы и демократических преобразований", - говорится в заявлении.

"Мы настоятельно призываем руководство ЕС применить целенаправленные санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях", - призвали евродепутаты.

Они подчеркнули, что под санкции должны попасть не только высокопоставленные лица Беларуси и члены их семей, но и должностные лица среднего уровня репрессивных структур и ЦИК.

Евродепутаты считают, что санкции должны предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание всех активов, а также должны продолжаться до проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.

Также они призывают ЕС пересмотреть отношения с Беларусью, в частности, остановить переговоры относительно приоритетов двустороннего партнерства. "Белорусский режим ни в коем случае не может получать выгоду от финансовой поддержки ЕС", - сказано в заявлении.

Заявление подписали 23 депутата Европарламента. Среди них - Виола фон Крамон-Таубадель, Радослав Сикорский, Анна Фотыга и другие.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси за политические репрессии, к обсуждению санкций призвал и глава МИД Германии Хайко Маас.

Темы: БеларусьЕвропарламентсанкции
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