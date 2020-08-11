Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Харьковский пограничник оказался бывшим боевиком

Вторник, 11 августа 2020, 19:22

Военнослужащего пограничного ведомства, в прошлом участвовал в НЗФ, уличили в Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками СБУ.

Источник: пресс-служба пограничников

Детали: Правоохранителям известно, что в сентябре 2014 года военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 находился в составе вооруженного формирования боевиков батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области.

Привлекался к "службе" в нарядах на территории военного городка.

В 2015 году он уволился и переехал для проживания в Харьков. Во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

 

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шоумен Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Дело Шеремета: после 8 месяцев СИЗО Кузьменко отпустили под домашний арест

фото, обновленоТихановская снимала свое обращение под присмотром силовиков: найдено доказательство

видеоТихановская прочитала с бумажки обращение к белорусам: "Не выходите на площади"

ВидеоБогдан показал, как жгут его "Теслу": винит власть и готовит месть

Ожидали вето: Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, несмотря на коллизию в правках

Все новости...
Последние новости
19:31
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%
19:22
фотоХарьковский пограничник оказался бывшим боевиком
18:55
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 10 миллиардов
18:53
Депутаты Европарламента: ЕС должен ввести санкции за фальсификации и репрессии в Беларуси
18:52
Фонд госимущества готов начать процесс приватизации объектов "Укрспирта" – Сенниченко
18:42
ИнфографикаБольшинство украинцев считает жителей ОРДЛО и Крыма жертвами – опрос
18:36
фотоТретий вечер митингов в Беларуси: власть стягивает спецтехнику и военных
18:11
Лекарства с высоким содержанием хлора не спасают от коронавируса
18:08
Услуга еМалятко онлайн заработает в сентябре – Минцифры
18:06
ОМОН в Минске разгоняет людей, которые принесли цветы на место гибели демонстранта
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!