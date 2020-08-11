Харьковский пограничник оказался бывшим боевиком

Военнослужащего пограничного ведомства, в прошлом участвовал в НЗФ, уличили в Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками СБУ.

Источник: пресс-служба пограничников

Детали: Правоохранителям известно, что в сентябре 2014 года военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 находился в составе вооруженного формирования боевиков батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области.

Привлекался к "службе" в нарядах на территории военного городка.

В 2015 году он уволился и переехал для проживания в Харьков. Во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.