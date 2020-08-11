Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковский пограничник оказался бывшим боевиком

Вторник, 11 августа 2020, 19:22
Харьковский пограничник оказался бывшим боевиком

Военнослужащего пограничного ведомства, в прошлом участвовал в НЗФ, уличили в Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками СБУ.

Источник: пресс-служба пограничников

Детали: Правоохранителям известно, что в сентябре 2014 года военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 находился в составе вооруженного формирования боевиков батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области.

Привлекался к "службе" в нарядах на территории военного городка.

В 2015 году он уволился и переехал для проживания в Харьков. Во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

 

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: