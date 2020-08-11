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Глави МЗС 8 країн Європи – уряду Білорусі: зупиніть переслідування

Вівторок, 11 серпня 2020, 19:50

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції спільною заявою відреагували на останні події у Білорусі. 

Із текстом документа ознайомився кореспондент "Європейської правди". 

Дипломати заявили про серйозну стурбованість з приводу насильства щодо демонстрантів, які вийшли на вулиці у відповідь на повідомлення про фальсифікацію виборів.  

"Президентські вибори, що відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, не відповідали міжнародним зобов'язанням Білорусі і всесвітньо визнаним демократичним стандартам та верховенству права, а також не були вільними і справедливими", - заявили глави дипломатії 8 країн.

Вони закликали білоруську владу припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини. 

"Ми закликаємо білоруський уряд негайно вступити в справжній політичний діалог з опозицією, щоб уникнути подальшого застосування насильства", - йдеться у текстів заяви міністрів. 

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і глава МЗС Німеччини Гайко Маас. 

"Українська правда" у Threads

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