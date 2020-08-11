Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глави МЗС 8 країн Європи – уряду Білорусі: зупиніть переслідування

Вівторок, 11 серпня 2020, 19:50

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції спільною заявою відреагували на останні події у Білорусі. 

Із текстом документа ознайомився кореспондент "Європейської правди". 

Дипломати заявили про серйозну стурбованість з приводу насильства щодо демонстрантів, які вийшли на вулиці у відповідь на повідомлення про фальсифікацію виборів.  

"Президентські вибори, що відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, не відповідали міжнародним зобов'язанням Білорусі і всесвітньо визнаним демократичним стандартам та верховенству права, а також не були вільними і справедливими", - заявили глави дипломатії 8 країн.

Вони закликали білоруську владу припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини. 

"Ми закликаємо білоруський уряд негайно вступити в справжній політичний діалог з опозицією, щоб уникнути подальшого застосування насильства", - йдеться у текстів заяви міністрів. 

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і глава МЗС Німеччини Гайко Маас. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаСвіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка

таблицяВибори мера Києва: Притула і Верещук навіть не у трійці лідерів – опитування

На Донбасі загинув військовий ООС

фото, оновленоНа протест вийшли працівники БелАЗу

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Усі новини...
Останні новини
19:53
Троє туристів з Іспанії загинули під час екстремального відпочинку у швейцарських Альпах
19:37
"Енергоатом" розкритикував зміни у механізм ПСО на ринку електроенергії
19:25
Влада Білорусі вперше назвала імена заарештованих на протестах
19:06
Берлін обіцяє посилити тиск ЄС на владу Білорусі
19:05
Голова Мінфіну: Не бачу передумов для курсу 30 гривень за долар
19:01
Президенти країн Балтії та Польщі висунули вимоги Лукашенку
18:57
Штраф АМКУ: JTI Україна програла суд першої інстанції і сплатить майже 1 мільярд
18:54
Епіфаній: Наші молитви сьогодні за білоруський народ
18:52
"Укрнафта" отримала від фірм Коломойського 1 мільярд боргів за нафту
18:47
Актори театрів Білорусі вимагають зупинити насильство і переглянути підсумки виборів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!