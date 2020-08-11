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Главы МИД 8 стран Европы - правительству Беларуси: остановите преследования

Вторник, 11 августа 2020, 19:50

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции совместным заявлением отреагировали на последние события в Беларуси.

С текстом документа ознакомился корреспондент "Европейской правды".

Дипломаты заявили о серьезной обеспокоенности по поводу насилия в отношении демонстрантов, вышедших на улицы в ответ на сообщения о фальсификации выборов.

"Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным демократическим стандартам и верховенству права, а также не были свободными и справедливыми", - заявили главы дипломатии 8 стран.

Они призвали белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

"Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", - говорится в тексте заявления министров.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий, к обсуждению санкций призвал и глава МИД Германии Хайко Маас.

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