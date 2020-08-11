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Євросоюз пригрозив санкціями за сфальшовані вибори в Білорусі

Вівторок, 11 серпня 2020, 22:50

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів. 

Із текстом заяви ознайомився кореспондент "Європейської правди". 

"Після звільнення політичних в'язнів в 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в області прав людини і верховенства права відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршитися. Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений аналіз відносин ЄС з Білоруссю", - йдеться у заяві Борреля.

Він зазначив, що "це може включати, серед іншого, запровадження заходів проти осіб, відповідальних за насильство, яке спостерігається, необгрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів".

"Ми закликаємо політичне керівництво Білорусі почати справжній і всебічний діалог з більш широкими верствами суспільства, щоб уникнути подальшого насильства", - звернувся Боррель у заяві. 

Він наголосив, що ЄС уважно стежить за розвитком подій довкола президентських виборів, які, вважають у Брюсселі,"не були ні вільними, ні справедливими".

"Влада застосувала непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула і багато хто отримав поранення. Тисячі людей були затримані, посилилися утиски свободи зібрань, засобів масової інформації та свободи вираження думок. 

Ми закликаємо білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Більш того, достовірні повідомлення місцевих спостерігачів показують, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, які очікуються від держави-учасниці ОБСЄ. Народ Білорусі заслуговує на краще", - сказано в заяві. 

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть провести позачергову зустріч через ситуацію в Білорусі. Вона може бути проведена перед неформальною зустріччю Ради ЄС із закордонних справ в Берліні 27-28 серпня. 

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії, до обговорення санкцій закликав і глава МЗС Німеччини Гайко Маас. 



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