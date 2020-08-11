Евросоюз пригрозил санкциями за сфальсифицированные выборы в Беларуси

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкций за насилие и фальсификацию выборов.

С текстом заявления ознакомился корреспондент "Европейской правды".

"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться. Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью", - говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что "это может включать, среди прочего, введение мер против лиц, ответственных за насилие, которое наблюдается, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов".

"Мы призываем политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия", - обратился Боррель в заявлении.

Он отметил, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов, которые, считают в Брюсселе, "не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власть применила непропорциональное и неприемлемо насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилились притеснения свободы собраний, СМИ и свободы выражения мнений.

Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные сообщения местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, что ожидается от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - говорится в заявлении.

По данным СМИ, министры иностранных дел стран Европейского союза могут провести внеочередную встречу из-за ситуации в Беларуси. Она может быть проведена перед неформальной встречей Совета ЕС по иностранным делам в Берлине 27-28 августа.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси за политических репрессий, к обсуждению санкций призвал и глава МИД Германии Хайко Маас.