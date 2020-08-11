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В Україну йде похолодання: погода на тиждень

Вівторок, 11 серпня 2020, 23:12

В Україні до кінця тижня денна температура впаде до 23-28°

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 12 серпня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у східних, Дніпропетровській та більшості південних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22-27°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 30°, у північних областях 19-24°.

Також синоптики попередили, що 12-14 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 12 серпня хмарно, але сухо, температура вночі 14-16°, вдень 21-23°. На Київщині теж без опадів, вночі 11-16°, вдень 19-24°.

13-14 серпня в Україні, окрім Закарпаття, сходу та північного сходу, без опадів. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 18-23°, у західних областях та південній частині країни 22-27°, на Закарпатті та півдні Одещини до 30°.

У Києві і столичному регіоні 13-14 серпня сухо. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

15 серпня дощ можливий лише на Закарпатті та в Карпатах. 16 серпня опади очікуються і в північних областях. На решті території України сухо. Температура вночі 9-14°, на півдні Одещини та в Криму 13-18°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 23-28°.

 

У Києві і Київській області 15 серпня без опадів, 16 серпня місцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.



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