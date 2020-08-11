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В Украину идет похолодание: погода на неделю

Вторник, 11 августа 2020, 23:12
В Украину идет похолодание: погода на неделю

В Украине до конца недели средняя дневная температура упадет до 23-28 °

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 12 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь днем ​​в восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м /с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем​​22-27°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 30°, в северных областях 19-24°.

Также синоптики предупредили, что 12-14 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 12 августа облачно, но сухо, температура ночью 14-16°, днем ​​21-23. На Киевщине тоже без осадков, ночью 11-16°, днем ​​19-24°.

13-14 августа в Украине, кроме Закарпатья, востока и северо-востока, без осадков. Температура ночью 9-14°, на юге до 18°; днем 18-23°, в западных областях и южной части страны 22-27°, на Закарпатье и юге Одесской области до 30°.

В Киеве и столичном регионе 13-14 августа сухо. Температура ночью 9-14°, днем​​ 18-23°.

15 августа дождь возможен лишь на Закарпатье и в Карпатах. 16 августа осадки ожидаются и в северных областях. На остальной территории Украины сухо. Температура ночью 9-14°, на юге Одесчины и в Крыму 13-18°; днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье 23-28°.

 

В Киеве и Киевской области 15 августа без осадков, 16 августа местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, днем ​​19-24°.

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