"Шахтар" розгромив "Базель" і пробився до півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" пробився до півфіналу Ліги Європи. У матчі 1/4 фіналу гірники з рахунком 4:1 розгромили швейцарський "Базель".

Поєдинок пройшов у вівторок 11 серпня у німецькому Гельзенкірхені.

Донецька команда вже на другій хвилині поєдинку повела в рахунку. Після подачі кутового Жуніор Мораєс випередив захисників і ударом головою пробиває ворота швейцарців – 1:0. На 22-й хвилині після пасу від Марлоса Тайсон бив з метрів 14-ти, і після рикошету від захисника "Базеля" м`яч удруге залітає у ворота Джордже Ніколіча – 2:0.

За кілька хвилин Мораєс міг оформити дубль, але його удар цього разу відбив Ніколіч. На 38-й хвилині ще один момент у гірників. Після удару Марлоса голкіпер "Базеля" знову рятує свою команду. Після удару Маркоса Антоніо м`яч влучає у поперечку воріт "Базеля". Швейцарська команда мала в перші 45-ть хвилин пару напівмоментів біля воріт "Шахтаря".

У другому таймі "Шахтар" зіграв у більш прагматичний футбол й більше на утримання рахунку. За рахунку 2:0 Кабрал не зумів перекинути Андрія П`ятова, який необачно вийшов з воріт. В одному з моментів рефері не призначив пенальті у ворота "Шахтаря", передивившись ВАР. На 70-ій хвилині суддя знову дивиться ВАР, але призначає 11-метровий за фол на Тайсону, і вже у ворота швейцарців. З пенальті Алан Патрік робить рахунок 3:0.

На 88-й хвилині Додо зробив рахунок розгромним – 4:0. Варто додати, що судді знову дивилися ВАР, але не вгледіли офсайд у бразильця. У доданий арбітром час "Базель" один гол відквитав, забивши у порожні ворота після кількох помилок оборонців "Шахтаря".

У понеділок 17 серпня у півфіналі Ліги Європи "Шахтар" гратиме з італійським "Інтером". В іншому півфіналі зустрінуться "Севілья" та "Манчестер Юнайтед".